В Совете Федерации назвали сроки денонсации ДОН

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Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Максим Блинов/РИА Новости

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что парламентарии могут рассмотреть закон о денонсации Договора по открытому небу до начала июня, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Вместе РФ».

«Рассмотрение закона о денонсации Договора по открытому небу будет идти в соответствии с графиком Госдумы, а затем Государственная Дума должна не позже, чем через пять дней, этот закон передать, если он будет принят», — пояснил парламентарий.

Совет Федерации должен будет рассмотреть его в течение 14 дней, уточнил Косачев.

Он также добавил, что все процедуры по денонсации Договора пройдут обе палаты Федерального собрания «если до этого ничего не произойдет», и если США не пересмотрят «своих деструктивных подходов» по соблюдению либо разрушению договора. По словам парламентария, Россия сделала все, чтобы сохранить Договор.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу.

Договор по открытому небу является одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он позволяет 34 странам-участницам открыто собирать данные о вооруженных силах и мероприятиях. При этом процедура выхода Соединенных Штатов из Договора по открытому небу закончилась 22 ноября 2020 года.

ДОН был подписан 24 марта 1992 года в городе Хельсинки.