Совет ЕС поручил Боррелю представить проект первой военной концепции Евросоюза

Главы МИД Европейского союза поручили главе дипломатии сообщества Жозепу Боррелю в 2021 году представить проект первой европейской военной концепции под названием «Стратегический компас ЕС». Об этом говорится в заявлении Совета Евросоюза, заседание которого проходит в понедельник, 10 мая, в Брюсселе.

Отмечается, что в соответствии со стратегической повесткой на 2019 – 2024 годы Совет призывает ЕС придерживаться более стратегического курса действий и расширить свой потенциал действовать автономно.

«ЕС должен продвигать свои интересы и ценности и быть в состоянии противостоять глобальным угрозам и вызовам безопасности», — говорится в документе.

В связи с этим Совет призывает Борреля представить первый проект «Стратегического компаса» для обсуждения на заседании Совета в ноябре 2021 года.

6 мая Жозеп Боррель заявил, что Европейская комиссия подготовит предложения по формированию оперативных войск Евросоюза быстрого реагирования на мировые кризисы.

В этот же день Совет глав минобороны Евросоюза одобрил приглашение Канады, Норвегии и США в создаваемую оборонную программу PESCO. Эти три государства станут первыми не входящими в Евросоюз странами, которые поучаствуют в оборонном проекте.

PESCO — программа Евросоюза, призванная стимулировать страны увеличить расходы на оборону и повысить сотрудничество в этой сфере.