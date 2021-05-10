В Узбекистане прокомментировали сообщения СМИ о переброске военных США в Среднюю Азию

Иностранные военные базы и объекты не могут быть размещены на территории Узбекистана согласно оборонной доктрине страны. Об этом сообщила пресс-служба минобороны республики, передает РИА «Новости».

Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщало, что США могут передислоцировать войска, которые они выводят из Афганистана, в странах Средней Азии, однако соответствующие договоренности пока отсутствуют.

По словам собеседника агентства, данный принцип заложен, как в оборонной доктрине Узбекистана, принятой в 2018 году, так и в Конституции и концепции внешней политики страны от 2012 года.

До этого президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты выполнили свою миссию в Афганистане и с 1 мая начнут выводить войска из страны.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.