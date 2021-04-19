Пушков посоветовал Британии сэкономить на отправке кораблей в Черное море

Член Совета Федерации Алексей Пушков посоветовал Великобритании сэкономить на «бесполезной» отправке кораблей в Черное море и закупить на эти средства российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, жители Великобритании скептически относятся к попыткам премьер-министра страны Бориса Джонсона «поддержать Украину против России». Российский политик приводит данные опроса британского издания Daily Mail, согласно которым лишь 24% респондентов одобряют вмешательство Лондона в ситуацию, а 73% опрошенных не поддерживают действия властей против России.

«Поэтому Джонсону лучше сэкономить на отправке двух военных кораблей в Черное море «в знак поддержки Украины». Дело бесполезное, ничем он ее не поддержит, два корабля ничего ее решают <...> А на сбереженные средства закупить у России вакцину Спутник V, чтобы спасти от болезни сотни тысяч жителей Великобритании», – заключил Пушков.

Ранее британское издание The Times сообщило, что два корабля военно-морских сил Великобритании войдут в Черное море для поддержки и в знак солидарности с Украиной.