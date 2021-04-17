Журналисты Le Figaro назвали российский беспилотник «Посейдон» надеждой на мир

Журналисты французского издания Le Figaro в связи с началом испытаний российского подводного беспилотника «Посейдон-2М39» решили изучить это военное устройство.

Так, в газете считают, что Россия благодаря «Посейдону» может получить серьезное преимущество над странами-конкурентами.

«Посейдон-2М39» обладает достаточно высокой мощностью, чтобы организовать настоящий «ядерный шторм», способный уничтожить прибрежные города вне зависимости от их размеров. Как отметил автор статьи, это, в первую очередь, представляет угрозу для Соединенных Штатов в связи с тем, что их экономические ресурсы сконцентрированы в основном в прибрежных мегаполисах.

Некоторые читатели газеты не согласились с мнение журналистов. Они отметили, что «Посейдон» может стать надеждой на сохранение мира на Земле, так как наличие столь мощного оружия у российского государства, по их мнению, сможет сдерживать Вашингтон от необдуманных агрессивных действий.

Один из читателей написал, что Россия придерживается давно известной истине: «Хочешь мира – готовься к войне», и делает это весьма изобретательно, создавая настоящие шедевры в мире оружия.

В феврале текущего года журналист Ксавье Рофе во французском издании Atlantico выразил мнение, что руководство Европы до сих пор не отказалось от устаревших стереотипных мнений относительно России и ее военного потенциала.