Песков прокомментировал ситуацию в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят повода полностью успокаиваться из-за ситуации в Донбассе.

Он добавил, что по-прежнему необходимо внимательно отслеживать ситуацию на линии соприкосновения.

«Скажем так. По крайней мере, меньше идет сообщений о нарушении режима прекращения огня. Их действительно меньше», — ответил Песков.

Представитель Кремля также призвал лидеров Франции и Германии донести до президента Украины Владимира Зеленского тезис о необходимости решительного прекращения любых провокационных действий на линии соприкосновения и акцентировать необходимость безусловного соблюдения режима прекращения огня.

На фоне эскалации конфликта в Донбассе Зеленский прилетел в Париж, чтобы встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. К переговорам может присоединиться канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Также Песков отметил, что эта встреча может стать поводом, чтобы еще раз вспомнить минский комплекс мер и необходимость его выполнения.

Ранее Зеленский заявил, что Киев всегда готов вернуться к дипломатическому разговору по решению конфликта в Донбассе.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.