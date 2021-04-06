На военной базе в США произошла стрельба

Неизвестный устроил стрельбу в городе Фредерик в американском штате Мэриленд. Об этом у себя в Twitter сообщает местная полиция.

Как сообщатся, инцидент случился возле торгового центра. В результате стрельбы пострадали два человека, сам стрелявший был нейтрализован сотрудниками правоохранительных органов, передает CNN.

Информацию о стрельбе в своем Twitter подтверждают Военно-морские силы США. Согласно поступившей информации, стрельба произошла на военной базе «Форт Детрик» в Мэриленде, в ней приняли участие моряки американских ВМС.

«Мы продолжим сообщать о дополнительных деталях по мере развития ситуации», — сказано в сообщении.

Ранее неизвестный открыл стрельбу на авиабазе в Техасе.