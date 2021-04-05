США изучают разработки РФ и Китая по гиперзвуковому оружию

США следят за разработками России и Китая в сфере гиперзвукового оружия. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет ТАСС.

«Это важная область. Мы занимаемся изучением возможностей в этой сфере. Мы учитываем важность этих технологий, а также учитываем действия в этой сфере других государств», — ответил он на вопрос, как Вашингтон реагирует на разработки Москвы и Пекина.

Он подчеркнул, что достижения других стран могут быть потенциальным вызовом для американских национальных интересов.

Ранее СМИ предупредили Байдена о «космической ловушке» России и Китая.

Авторы материала считают, что Москва и Пекин «занимаются разработкой и размещением как наземного, так и размещаемого в космосе оружия для борьбы со спутниками», параллельно подталкивая США к соглашению о запрещении подобного вооружения.

В частности, издание обращает внимание на представленный Россией и Китаем в ООН Договор о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве.