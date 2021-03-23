Северная Корея запустила две ракеты малой дальности

Армия КНДР запустила две ракеты малой дальности, сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники в Пентагоне.

Пуски ракет были произведены в прошедшие выходные, после отказа Пхеньяна от участия в дипломатических переговорах с администрацией Джо Байдена.

Официальный Пентагон отказался комментировать это событие.

Вашингтон на протяжении месяца пытался связаться с Пхеньяном для начала переговоров и снижения риска эскалации, однако все попытки США оказались неудачными.

Чуть позже власти КНДР заявили, что не будут контактировать с администрацией президента США Джозефа Байдена до тех пор, пока Вашингтон не откажется от враждебной политики в отношении Пхеньяна.

Возобновлению диалога между США и Северной Кореей также не способствует первый в истории случай экстрадиции гражданина КНДР в США.