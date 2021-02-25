В Армении уволили высмеявшего слова Пашиняна замглавы Генштаба
Семён Сонный
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Первый заместитель главы Генерального штаба Вооруженных сил Армении Тиран Хачатрян освобожден от должности, соответствующий подписал президент страны Армен Саркисян. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на текст документа.
В указе отмечается, что данное решение было принято по предложению премьер-министра Никола Пашиняна.
Ранее Пашинян в одном интервью заявил «невзорвавшихся» или «взорвавшихся на 10%» ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер» во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Впоследствии Хачатрян назвал слова премьер-министра «несерьезными».
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