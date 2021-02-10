Автономный дрон-охотник «Волк» завершил испытания

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» завершил испытания модернизированного варианта новейшего беспилотника-перехватчика «Волк-18», способного в автономном режиме находить, сбивать или таранить дроны противника. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Летные испытания модернизированной версии «Волка-18», включавшие реальное поражение дронов-мишений, успешно завершены. Беспилотник был существенно доработан. На государственные испытания планируем выйти в этом году», — говорится в сообщении.

Улучшения версия дрона получила новую оптико-локационную систему и доработанную систему управления.

«Теперь оператор только подтверждает решение об атаке дрона противника, поиск, распознание и селекцию целей, а также маневрирование и уничтожение беспилотников «Волк» выполняет самостоятельно. Среди российских дронов это первый такой аппарат», — говорится в сообщении.

Беспилотник вооружен тремя сеткометами, выстреливающие сетки в дроны противника, из-за чего они теряют возможность продолжать полет и разбиваются при падении. Если «Волк» не достигает результата, использовав все заряды, предусмотрена функция тарана, позволяющего сломать аппарат противника в воздухе.