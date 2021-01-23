Эсминец США зашел в Черное море

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Бомбардировщик Су-24 над американским эсминцем Donald Cook на Балтике
U.S. Navy/AP

Эсминец Военно-морских сил (ВМС) США с управляемым ракетным оружием Donald Cook зашел в акваторию Черного моря, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО) России.

Силы Черноморского флота следят за действиями американского корабля, заявили в Центре.

Ранее сообщалось, что Россия тестирует в Черном море новейшую систему автоматического освещения надводной обстановки «Стратегия».