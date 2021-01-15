Военнослужащего из Камчатки осудили за кражу 8 млн рублей

Суд приговорил военнослужащего из Камчатки к 8 годам колонии за присвоение 1 млн рублей и кражу 8 млн рублей, а также за дезертирство. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу 35-го гарнизонного военного суда.

Отмечается, что мужчина занимал должность в финансовой службе воинской части. После совершенных преступлений он не пришел вовремя на службу в воинскую часть в Камчатском крае, уехал за границу, где использовал фиктивные документы.

Военный признан виновным по ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 160, п. «б» ч. 4 ст. 158 и ч.1 ст. 338 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима с лишением воинского звания «капитан».

Кроме того, с него взысканы в пользу Минобороны России около 10 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Тихоокеанском флотском военном суде.

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