Армения не выявила ни одного инцидента с военными Карабаха
В Нагорном Карабахе не было зафиксировано ни одного инцидента с военными непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом говорится в заявлении Минобороны Армении, опубликованном на сайте ведомства.
В министерстве указали, что ранее некоторые азербайджанские СМИ сообщили о возобновлении боевых действий между военными Армении и Азербайджана близ села Тог Гадрутского района. Там также напомнили, что этот населенный пункт находится под полным контролем азербайджанских ВС.
«Армия обороны Арцаха (самоназвание Карабаха. – «Газета.Ru») строго соблюдает режим перемирия. Ни одно подразделение на данном участке ни в каких операциях не участвовало. Более того, не было зафиксировано ни одного инцидента, связанного с подразделениями Армии обороны Арцаха», — указано в сообщении.
Однако в оборонном ведомстве заявили, что армянская сторона пытается уточнить сведения по данному вопросу.
9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.
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