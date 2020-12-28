Армения не выявила ни одного инцидента с военными Карабаха

В Нагорном Карабахе не было зафиксировано ни одного инцидента с военными непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом говорится в заявлении Минобороны Армении, опубликованном на сайте ведомства.

В министерстве указали, что ранее некоторые азербайджанские СМИ сообщили о возобновлении боевых действий между военными Армении и Азербайджана близ села Тог Гадрутского района. Там также напомнили, что этот населенный пункт находится под полным контролем азербайджанских ВС.

«Армия обороны Арцаха (самоназвание Карабаха. – «Газета.Ru») строго соблюдает режим перемирия. Ни одно подразделение на данном участке ни в каких операциях не участвовало. Более того, не было зафиксировано ни одного инцидента, связанного с подразделениями Армии обороны Арцаха», — указано в сообщении.

Однако в оборонном ведомстве заявили, что армянская сторона пытается уточнить сведения по данному вопросу.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Алиев пошел на демобилизацию: Будет ли мир в Карабахе

— Шойгу заявил об отсутствии серьезных инцидентов в Карабахе после 10 ноября

— Пашинян заявил, что РФ вмешается в случае посягательства на Армению