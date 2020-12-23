Парламент Армении не стал рассматривать отмену военного положения

Парламент Армении отказался рассматривать в среду, 23 декабря, вопрос отмены военного положения в стране. Об этом РИА «Новости» рассказал секретарь оппозиционной фракции партии «Процветающая Армения» (ППА) Арман Абовян.

По его словам, это произошло из-за формальности, на которую указала правящая в республике фракция «Мой шаг».

Абовян сообщил, что депутаты из этой партии «уцепились» за положение, согласно которому заседание по одному и тому же вопросу не может проводиться два раза в течение месяца.

Накануне депутат от ППА Ивета Тоноян уведомила на митинге оппозиции, что фракции «Процветающая Армения» и «Светлая Армения» инициировали проведение в среду внеочередного заседания парламента для отмены военного положения.

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