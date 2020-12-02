Тяжелый ударный беспилотник «Охотник» проходит испытания

Российские военные на полигоне Ашулук провели испытания тяжелого ударного беспилотника «Охотник» в варианте истребителя-перехватчика с имитаторами авиаракет «воздух — воздух». Об этом сообщает РИА «Новости» ссылаясь на источник.

«Выполнены несколько полетов «Охотника» с функциональными имитаторами управляемых ракет класса «воздух - воздух». Такие ракеты в боевой версии предназначены для поражения других летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выполненные полеты позволят оценить «сопряжение бортового радиоэлектронного оборудования беспилотника с системами наведения ракет и ведущим самолетом Су-57».

Ранее сообщалось, что ударный стелс-беспилотник «Охотник» начнут серийно поставлять в 2024 году.

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