В Иране убили предполагаемого участника ядерной программы
В Иране убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, который предположительно являлся одним из разработчиков военной ядерной программы страны до ее роспуска в 2000-х годах, сообщает Associated Press.
Издание отмечает, что имя Фахризаде на одной из пресс-конференций упоминал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Израиль уже давно подозревают в совершении серии целенаправленных убийств иранских ученых-ядерщиков», — пишет AP.
Как передает агентство Fars, убийство произошло в Абсарде, небольшом городке к востоку от столицы Тегерана.
Свидетели слышали звук взрыва, а затем пулеметную стрельбу. По сообщению агентства, целью нападения была машина, в которой находился Фахризаде.
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