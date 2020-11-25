Британская газета увидела в действиях ВМС США «угрозу третьей мировой войны»

Британский журналист считает, что действия американских военных кораблей у берегов России имеют опасные последствия и грозят вплоть до мировой войны, пишет Daily Express.

23 ноября в акваторию Черного моря зашел эсминец «Дональд Кук» в рамках операции НАТО «Атлантическая решимость» — с целью «обеспечения безопасности на море». Также накануне эскадренный миноносец «Джон Маккейн» нарушил российскую границу на юге Приморского края, в заливе Петра Великого.

«Угроза третьей мировой снова обострилась после того, как российский военный корабль прогнал американский эсминец, нарушивший, как уверяет Москва, российскую границу в заливе Петра Великого», — говорится в сообщении.

Как подчеркнул автор статьи, накануне эсминец на два километра углубился в российские территориальные воды. «Джон Маккейн» покинул их только после того, как большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» вынес иностранцам предостережение, в том числе о возможности тарана.

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