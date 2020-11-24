Российский адмирал называл хамством действия эсминца «Джон Маккейн»
Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в беседе с радиостанцией НСН заявил, что нарушение американским эсминцем «Джон Маккейн» российской границы является хамством.
По его словам подобное поведение моряков США стало модой.
«Так поступать нельзя. Надо уважать суверенитет — раз, границы — два, территориальные воды — три. Конечно, никто по ним применять оружие не будет, но нервы они щекочут», — заявил Комоедов.
Ранее стало известно, что американский эсминец «Джон Маккейн» на 2 км углубился за линию морской границы России. Его остановил большой российский противолодочный корабль «Адмирал Виноградов».
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