Российский адмирал называл хамством действия эсминца «Джон Маккейн»

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в беседе с радиостанцией НСН заявил, что нарушение американским эсминцем «Джон Маккейн» российской границы является хамством.

По его словам подобное поведение моряков США стало модой.

«Так поступать нельзя. Надо уважать суверенитет — раз, границы — два, территориальные воды — три. Конечно, никто по ним применять оружие не будет, но нервы они щекочут», — заявил Комоедов.

Ранее стало известно, что американский эсминец «Джон Маккейн» на 2 км углубился за линию морской границы России. Его остановил большой российский противолодочный корабль «Адмирал Виноградов».

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