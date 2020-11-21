Алиев заявил, что в Карабахе на стороне Армении воевали наемники

У Азербайджана есть доказательства того, что на стороне Армении в непризнанном Нагорном Карабахе воевали иностранные наемники. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, пишет «Интерфакс».

«Армения активно использовала иностранных наемников. У нас есть множество фото- и видеодокументов, свидетельствующих об участии в боях иностранных наемников на стороне Армении», — сказал Алиев.

По словам президента, среди боевиков были граждане США, Ливана, Канады, Грузии и других стран. Он подчеркнул, что это недопустимо.

Алиев добавил, что Азербайджан не будет оспаривать заключенное соглашение.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

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