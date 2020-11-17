Обама заявил, что России не хватает военных баз для статуса супердержавы

Бывший президент США Барак Обама в своей новой книге «Земля обетованная» (A Promised Land) выразил мнение, что России не хватает союзников и военных баз на пути к статусу сверхдержавы, передает ТАСС.

По его словам, России при ядерном арсенале, уступавшем, как считает Обама, только американскому, не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют США проецировать свою военную мощь во всем мире.

Обама отметил, что российская экономика уступала экономикам Италии, Канады и Бразилии, а также практически полностью зависела от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений.

Экс-президент, ссылаясь на данные исследовательских организаций, добавил, что в России зарегистрированы высокие показатели коррупции, социальное неравенство и низкая продолжительность жизни мужского населения. По его мнению, гнев российской стороны в основном был обращен против Соединенных Штатов. 44-й американский президент объясняет этим обстоятельством «блокирование Россией поддерживаемых США инициатив в Совете Безопасности ООН», а также «активизацию усилий по предотвращению выхода бывших стран советского блока из орбиты влияния» РФ.

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