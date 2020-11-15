Группа МЧС России вылетела в Карабах

Оперативная группа МЧС России вылетела из подмосковного Жуковского в Нагорный Карабах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу главу МЧС РФ Евгения Зиничева.

Он уведомил, что всего в Карабах было направлено 30 человек.

«Оперативная группа из числа специалистов центрального аппарата на месте оценит обстановку и скоординирует дальнейшие действия по оказанию необходимой помощи гражданскому населению», — сказал Зиничев.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские военные были направлены в регион с миротворческой миссией.

В соответствии с соглашением, Агдамский район НКР будет возвращен под контроль Азербайджана до 20 ноября. До 15 ноября Армения передает Кельбаджарский район, а к 1 декабря — Лачинский район.

Часть армянских граждан восприняли подписание договора как акт капитуляции, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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