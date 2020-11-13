Потери армии Карабаха увеличились до 1383 человек

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило еще о 44 погибших военных в боях с азербайджанской армией в зоне конфликта.

Всего, по данным ведомства, с начала боевых действий 27 сентября погибли 1383 военнослужащих армии обороны Карабаха.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

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