В Армении заявили о полном прекращении боевых действий в Карабахе

Боевые действия в Нагорном Карабахе полностью прекращены, заявил министр обороны Армении Давид Тоноян в интервью армянскому Общественному телевидению.

По словам министра, ситуация в регионе спокойная и контролируемая, боевые действия полностью прекращены, бывают редкие отдельные выстрелы.

Кроме того, в регионе оперативно размещаются российские миротворческие силы, они направляются из Армении в сторону Степанакерта, добавил Тоноян.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

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