РФ предложила США новые правила баланса стратегической безопасности
Карина Казанцева
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Россия передала США предложения в сфере стратегической безопасности, заявил российский лидер Владимир Путин. Об этом пишет «Интерфакс».
«Американским партнерам переданы наши предложения по выработке нового уравнения безопасности, оно учитывает все факторы, влияющие на стратегическую стабильность», — сказал Путин.
По его словам, особое внимание уделяется вопросу нанесения так называемого первого удара, что, по мнению Москвы, недопустимо.
Как подчеркнул Путин, предложения закладывают основу для продолжения диалога с США о будущем контроле над вооружениями.
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