РФ предложила США новые правила баланса стратегической безопасности

Россия передала США предложения в сфере стратегической безопасности, заявил российский лидер Владимир Путин. Об этом пишет «Интерфакс».

«Американским партнерам переданы наши предложения по выработке нового уравнения безопасности, оно учитывает все факторы, влияющие на стратегическую стабильность», — сказал Путин.

По его словам, особое внимание уделяется вопросу нанесения так называемого первого удара, что, по мнению Москвы, недопустимо.

Как подчеркнул Путин, предложения закладывают основу для продолжения диалога с США о будущем контроле над вооружениями.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин: ядерная триада остается залогом безопасности

— Путин заявил, что РФ не будет ввязываться в гонку вооружений