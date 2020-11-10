Алиев заявил о совместной миротворческой миссии РФ и Турции в Карабахе

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Турция и Россия будут совместно осуществлять миротворческую деятельность в Нагорном Карабахе, передает азербайджанский телеканал AzTV.

По словам Алиева, вдоль линии соприкосновения в Карабахе, а также вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент России в количестве 1 960 военных. Срок миротворческой миссии составит 5 лет с возможностью продления еще на 5 лет.

Для повышения эффективности контроля договоренностей в Карабахе формируется миротворческий центр по контролю за прекращением огня, добавил Алиев.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.

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