Расстрелявший сослуживцев в Воронеже угнал машину и ехал к семье

Военнослужащий Антон Макаров, который расстрелял троих сослуживцев на аэродроме в Воронеже, до задержания угнал автомобиль и направлялся к своей семье в Орловскую область. Об этом сообщает ТАСС.

«Он угнал машину и ехал к семье в Орловскую область», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Макарова задержали в селе Землянск Семилукского района Воронежской области.

Ранее сообщалось, что около 5.00 мск на аэродроме «Балтимор» солдат напал на «прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части». Он завладел оружием одного из офицеров, после чего открыл огонь по сослуживцам и скрылся. В результате трое военных погибли, еще один получил легкое ранение. Правоохранители считают нервный срыв основной версией убийства военных.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Нервный срыв: срочник расстрелял сослуживцев под Воронежем

— Солдат расстрелял сослуживцев под Воронежем

— Расстрелявший сослуживцев в Воронеже не покидал территорию части