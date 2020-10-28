В Госдуме заявили, что планы США чреваты новым ракетным кризисом

Планы США разместить в Европе гиперзвуковые ракеты для сдерживания России чреваты новым кризисом, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом пишет «Интерфакс».

«Подобные безответственные и политизированные шаги — если США действительно пойдут на размещение своих ракет на территории европейских стран-союзников — чреваты новым ракетным кризисом», - сказал Слуцкий.

Депутат добавил, что Вашингтон провоцирует нестабильность;

Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен объявил, что при необходимости США разместят в Европе гиперзвуковые ракеты, ракеты средней и малой дальности, чтобы сдерживать Россию.

Ранее российский президент Владимир Путин предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В Госдепе, в свою очередь, сообщили, что готовы придать окончательную форму соглашению с РФ по ядерному оружию.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.

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