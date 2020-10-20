Баку заявил об интенсивных боях в Карабахе в понедельник и в ночь на вторник

Минобороны Азербайджана заявило об интенсивных боях на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе в 19 октября и в ночь на 20 октября. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным азербайджанского ведомства, в указанные даты продолжались боевые действия на Агдере-Агдамском, Физули-Гадрут-Джебраильском и Губадлы-Зангеланском направлениях фронта.

«Противник подверг обстрелу оборонительные позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и пушек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что азербайджанские силы на различных направлениях фронта ликвидировали и вывели из строя живую силу, 2 танка Т-72, 4 РСЗО БМ-21 «Град», 1 Д-30 гаубиц-пушек и 5 единиц автомобильной техники противника..

Также минобороны Азербайджана указывает, что азербайджанские ВС контролируют оперативную обстановку на всей протяженности фронта.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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