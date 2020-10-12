На учениях «Кавказ-2020» впервые задействовали новейшую огнеметную систему

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020» российские военные впервые применили новейшую тяжелую огнеметную систему «ТОС-2», передает РИА «Новости».

По его словам, российские военнослужащие также успешно провели эксперимент по боевому применению соединений нового типа.

«Совместные действия отдельной десантно-штурмовой бригады и бригады армейской авиации значительно повысили динамику и напор уничтожения противника», — сказал Шойгу.

Министр добавил, что ВДВ на прошедших учениях впервые десантировали из самолетов военно-транспортной авиации сразу десять боевых машин.

Всего в учениях принимали участие почти 79,5 тысячи военных, порядка 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 200 артиллерийских и реактивных систем залпового огня.

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