Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Бизнес

«Оскудеет любовь»: в РПЦ рассказали, когда ждать второе пришествие Христа

Епископ Силуан: вражда в обществе предвещает второе пришествие Христа
Pavel L Photo and Video/Shutterstock/FOTODOM

Схождение Благодатного огня — не самое главное предвестье Второго пришествия Христа, рассказал РИА Новости епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров).

«В Священном Писании указываются другие признаки Второго пришествия, гораздо более важные. И один из самых главных признаков, и самых трагичных — это то, что во многих из-за умножения беззаконий оскудеет любовь. Вот когда градус вражды превышает горение любви в обществе — это более очевидный признак», — подчеркнул священник.

При этом епископ Силуан заявил, что Господь всемогущий, и в силах совершить чудо, невзирая ни на какие человеческие земные ограничения.

«Главное чудо — это сама Пасха, и оно совершается в каждом православном храме. А Благодатный огонь в Иерусалиме, даст Бог, сойдет. <…> Мы можем только предполагать, а Господь управит по своей воле», — заключил епископ Силуан.

До этого сообщалось, что 9 апреля у православных один из важнейших дней предпасхальной недели — Чистый четверг. Это четвертый день Страстной недели, когда христиане вспоминают ключевые евангельские события: Тайную вечерю, установление таинства Евхаристии (причастия) и предательство Иуды, который приводит к Христу римских стражников, после чего Спасителя заключают под стражу.

Ранее россиянам запретили давать куличи и яйца домашним животным.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!