«Оскудеет любовь»: в РПЦ рассказали, когда ждать второе пришествие Христа

Схождение Благодатного огня — не самое главное предвестье Второго пришествия Христа, рассказал РИА Новости епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров).

«В Священном Писании указываются другие признаки Второго пришествия, гораздо более важные. И один из самых главных признаков, и самых трагичных — это то, что во многих из-за умножения беззаконий оскудеет любовь. Вот когда градус вражды превышает горение любви в обществе — это более очевидный признак», — подчеркнул священник.

При этом епископ Силуан заявил, что Господь всемогущий, и в силах совершить чудо, невзирая ни на какие человеческие земные ограничения.

«Главное чудо — это сама Пасха, и оно совершается в каждом православном храме. А Благодатный огонь в Иерусалиме, даст Бог, сойдет. <…> Мы можем только предполагать, а Господь управит по своей воле», — заключил епископ Силуан.

До этого сообщалось, что 9 апреля у православных один из важнейших дней предпасхальной недели — Чистый четверг. Это четвертый день Страстной недели, когда христиане вспоминают ключевые евангельские события: Тайную вечерю, установление таинства Евхаристии (причастия) и предательство Иуды, который приводит к Христу римских стражников, после чего Спасителя заключают под стражу.

Ранее россиянам запретили давать куличи и яйца домашним животным.