Армения опровергает данные о привлечении наемников к боям в Карабахе

Армения опровергает данные о привлечении наемной военной силы к участию в боях в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посла Армении в России Вардана Тоганяна.

По словам дипломата, «никаких наемников или вооруженных формирований» на территории Армении нет.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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