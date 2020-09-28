Армения опровергает данные о привлечении наемников к боям в Карабахе
Армения опровергает данные о привлечении наемной военной силы к участию в боях в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посла Армении в России Вардана Тоганяна.
По словам дипломата, «никаких наемников или вооруженных формирований» на территории Армении нет.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Глава Армении: Турция помогает Азербайджану истребителями F-16 в войне с Карабахом
— Минобороны Армении заявляет об отражении всех атак в Карабахе
— Около 20 тысяч армян из РФ готовы отправиться на войну в Карабах