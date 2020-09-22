Зеленский рассказал о режиме тишины в Донбассе
Ника Пикекатлет
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Президент Украины Владимир Зеленский оценил проходящее в Донбассе перемирие. Об этом сообщается на сайте президента.
Соответствующее заявление он сделал в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Украинский лидер отметил, что режим тишины длится уже два месяца.
Он уточнил, что в результате «провокаций» Украина за этот период потеряла одного военного.
«Однако в другие дни боевых потерь фактически нет», — заключил Зеленский.
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