Зеленский рассказал о режиме тишины в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский оценил проходящее в Донбассе перемирие. Об этом сообщается на сайте президента.

Соответствующее заявление он сделал в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Украинский лидер отметил, что режим тишины длится уже два месяца.

Он уточнил, что в результате «провокаций» Украина за этот период потеряла одного военного.

«Однако в другие дни боевых потерь фактически нет», — заключил Зеленский.

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