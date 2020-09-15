Российский фрегат начал слежение за действиями эсминца США в Черном море

Российский фрегат «Адмирал Эссен» приступил к слежению за американским эсминцем «Франклин Рузвельт», который ранее зашел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на национальный центр управления обороной РФ.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца «Франклин Рузвельт» ВМС США, зашедшего 15 сентября 2020 года в акваторию Черного моря. Непосредственное слежение за действиями эсминца осуществляет фрегат «Адмирал Эссен», — сообщили военные.

Ранее 6-й оперативный флот США сообщил, что американский военный корабль направился в Черное море «для проведения регулярных морских операций».

Согласно конвенции Монтрё, военные корабли нечерноморских держав могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.

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