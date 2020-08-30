Трамп подтвердил намерение США сократить присутствие в Ираке

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона намерена сократить военное присутствие в Ираке. Соответствующее заявление политик опубликовал в Twitter.

К своей публикации он прикрепил ссылку на материал One America News Network.

«США планируют сократить военное присутствие в Ираке», — написал Трамп.

В материале СМИ говорится о намерении американского правительства сократить военный контингент в Ираке до 3,5 тыс. человек. На данный момент там находятся 5,2 тыс. военнослужащих.

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