Трамп подтвердил намерение США сократить присутствие в Ираке
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Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона намерена сократить военное присутствие в Ираке. Соответствующее заявление политик опубликовал в Twitter.
К своей публикации он прикрепил ссылку на материал One America News Network.
«США планируют сократить военное присутствие в Ираке», — написал Трамп.
В материале СМИ говорится о намерении американского правительства сократить военный контингент в Ираке до 3,5 тыс. человек. На данный момент там находятся 5,2 тыс. военнослужащих.
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