Президент Молдавии против превращения страны в базу НАТО
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Президент Молдавии Игорь Додон выступает против превращения страны в базу Североатлантического альянса. Об этом он заявил в ходе брифинга, сообщает РИА «Новости».
Додон отметил, что он категорически против превращения страны в базу НАТО и вступления Молдавии в любой другой военный блок.
Конституция устанавливает нейтральный статус Молдавии, при этом с 1994 года страна сотрудничает с НАТО по индивидуальному плану.
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