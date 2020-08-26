Президент Молдавии против превращения страны в базу НАТО

Президент Молдавии Игорь Додон выступает против превращения страны в базу Североатлантического альянса. Об этом он заявил в ходе брифинга, сообщает РИА «Новости».

Додон отметил, что он категорически против превращения страны в базу НАТО и вступления Молдавии в любой другой военный блок.

Конституция устанавливает нейтральный статус Молдавии, при этом с 1994 года страна сотрудничает с НАТО по индивидуальному плану.

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