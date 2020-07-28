Латвия призвала Россию назначить постпреда при НАТО
Посол Латвии в России Марис Риекстиньш призвал РФ назначить постпреда при НАТО для расширения каналов связи между Москвой и альянсом. Об этом он сказал в интервью News.ru.
«Я думаю, когда постпред будет назначен, руководство альянса его примет. Мяч на стороне России», — начал дипломат.
Если же Российская Федерация направила бы своего постпреда в НАТО это было бы полезно, полагает Риекстиньш. По его словам, постпред должен хорошо взаимодействовать с коллегами в Брюсселе.
Он отметил, что несмотря на существующие между НАТО и РФ разногласия, альянс не декларирует Россию как «непосредственную военную угрозу».
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