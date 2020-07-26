Президент России Владимир Путин прибыл в Кронштадт на торжества по случаю Дня Военно-морского флота, передает РИА «Новости».

По данным агентства, верховный главнокомандующий поднялся на катер, на котором он подойдет к парадному строю кораблей в Финском заливе.

Во время Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге будет задействовано 46 кораблей, катеров и судов.

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