Путин прибыл в Кронштадт
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Президент России Владимир Путин прибыл в Кронштадт на торжества по случаю Дня Военно-морского флота, передает РИА «Новости».
По данным агентства, верховный главнокомандующий поднялся на катер, на котором он подойдет к парадному строю кораблей в Финском заливе.
Во время Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге будет задействовано 46 кораблей, катеров и судов.
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