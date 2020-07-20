Два нидерландских военных погибли при падении вертолета в Карибском море

Два военнослужащих ВС Нидерландов погибли в результате крушения военного вертолета NH90 в Карибском море недалеко от островного государства Аруба. Об этом информирует телеканал NOS со ссылкой командующего ВС нидерландского государства.

Отмечается, что воздушное судно упало в воду между островами Аруба и Кюрасао, которые являются самоуправляемыми государственными образованиями и входят в состав Нидерландов.

Крушение вертолета произошло днем в воскресенье, 19 июля. Он упал в воду в 12,5 километрах от побережья.

Погибли 34-летняя женщина и 33-летний мужчина. На борту находились еще два человека, которые серьезно не пострадали.

Причина крушения пока неизвестна. Расследование будут проводить военные.

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