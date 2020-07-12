Минобороны Азербайджана заявило о боях на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана сообщило о вооруженном столкновении на границе с Арменией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

Как рассказали в министерстве, подразделения вооруженных сил Армении грубо нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы. После полудня в воскресенье, 12 июля, они обстреляли позиции ВС Азербайджана из артиллерийских установок, есть потери с обеих сторон, заявили в ведомстве.

«В настоящее время идут бои на этом направлении. Наши подразделения контролируют оперативную обстановку», — рассказали в пресс-службе.

Как уточнил собеседник агентства, в результате боев погибли два азербайджанских военных, еще пятеро были ранены. По его словам, армянская сторона также понесла потери и отступила.