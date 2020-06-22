Американский самолет провел разведку у баз России в Сирии

Самолет Военно-морских сил (ВМС) США P-8A Poseidon провел разведывательный полет у российских баз на побережье Сирии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные авиационных ресурсов.

В частности, разведка проводилась у авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения российского Военно-морского флота в порту Тартус, указано в сообщении.

Самолет летал вблизи Сирии более часа, около российских баз он приближался к побережью на расстояние 45-55 км, свидетельствуют мониторинговые данные.

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