Американский самолет провел разведку у баз России в Сирии
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Самолет Военно-морских сил (ВМС) США P-8A Poseidon провел разведывательный полет у российских баз на побережье Сирии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные авиационных ресурсов.
В частности, разведка проводилась у авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения российского Военно-морского флота в порту Тартус, указано в сообщении.
Самолет летал вблизи Сирии более часа, около российских баз он приближался к побережью на расстояние 45-55 км, свидетельствуют мониторинговые данные.
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