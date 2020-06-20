В Минобороны рассказали о самочувствии тестирующих вакцину от COVID-19 добровольцев

Добровольцы, которым ввели вакцину от коронавируса, чувствуют себя нормально. Об этом рассказали журналистам в Минобороны России.

Все участники эксперимента в настоящее время находятся под непрерывным наблюдением медиков. По их сведениям, никаких нежелательных реакций на вакцину у людей нет.

«Все добровольцы чувствуют себя нормально», — цитирует ведомство ТАСС.

Вакцина была введена первым 18 добровольцам 18 июня. Всего в испытании участвуют 38 добровольцев. Остальные 20 граждан пройдут процедуру вакцинирования на следующей неделе.

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