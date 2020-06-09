Гиперзвуковая ракета чуть не ушла в свободный полет на испытаниях в США

Новейшая гиперзвуковая ракета чуть не улетела в свободный полет в ходе испытаний в США, сообщает Aviation Week.

Согласно информации издания, речь идет о реактивной ракете воздушного базирования. Она была разработана в рамках совместной программы Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США и ВВС.

Источники предполагают, что ракета случайно отделилась от самолета-носителя B-52 во время летного испытания над сухопутным полигоном. Причина инцидента расследуется.

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