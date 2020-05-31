Военный эксперт призвал Украину «не связываться» с ракетно-ядерным потенциалом РФ

Российский военный обозреватель Виктор Литовкин прокомментировал испытания украинской ракеты «Нептун» в интервью порталу Nation News.

Украинские ракеты не смогут составить конкуренцию развернутым в Крыму силам России, отметил Литовкин. Он пояснил, что в Крыму развернуты российские полки противовоздушной обороны, вооруженные зенитно-ракетными комплексами, а также силы морской пехоты и Черноморского флота.

«Крым у нас защищен очень надежно. Это крепость на Черном море», – подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что на полигоне Алибей в Одесской области успешно завершились испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун».

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