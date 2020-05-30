В Пентагоне подтвердили готовность войск к отправке в Миннесоту

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В Пентагоне заявили, что ряд войск подготовлен к возможной отправке в Миннесоту, где вспыхнули акции протеста на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает Politico.

Так министерство рекомендовало усилить готовность части подразделений Северного командования ВС США.

Решение об отправки войск в Миннесоту будет принято после соответствующего запроса губернатора штата.

Ранее в штате Миннесота, а затем и в других штатах начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

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