Источник: НАТО инициирует экстренное заседание после выхода США из ДОН
НАТО намерен провести экстренное заседание в связи с выходом США из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе.
По его словам, заседание инициировано после заявления президента США Доанльда Трампа о выходе страны из соглашения.
Собеседник агентства добавил, что заседание назначено на пятницу, 22 мая.
Заседание пройдет на уровне послов.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
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