Сенат одобрил кандидатуру Рэтклиффа на пост главы национальной разведки США
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Сенат Соединенных Штатов одобрил кандидатуру Джона Рэтклиффа на пост директора национальной разведки США, передает РИА «Новости».
До этого эту должность занимал Ричард Гренелл.
За Рэтклиффа проголосовали 49 человек. Против высказались 44 сенатора.
Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Рэтклиффа и назвал его «выдающимся человеком великого таланта».
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