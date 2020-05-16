В Сербии заявили, что не забудут помощь России в борьбе с коронавирусом
Глава Минобороны Сербии Александр Вулин заявил, что страна не забудет помощь российских военных в сражении с коронавирусной инфекцией.
Министр отметил, что в трудное время Россия не отвернулась и помогла. «Когда те, кто намного сильнее и богаче нас, отказались от борьбы, Сербия тогда почувствовала, что она не одна, что Россия вместе с ней», — цитирует его РИА «Новости».
По мнению Вулина, российские военные, прибывшие в республики помогать, были трудолюбивыми экспертами. Он отметил, что в истории останется приезд в Сербию специалистов из России и их помощь.
«Когда нас спросят, что мы видим в братской России и в каждом из вас, скажем, что гордимся тем, что боролись вместе», — заключил министр обороны Сербии.
В эту субботу в Россию из Сербии вернутся 40 военнослужащих и 4 единицы специальной военной техники, которые помогали сражаться с коронавирусной инфекцией в Сербии.
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