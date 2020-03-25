Минобороны: зараженных коронавирусом среди военных нет

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Случаев заражения коронавирусом нового типа у военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России не выявлено, сообщается в бюллетене Министерства обороны, опубликованном в газете «Красная звезда».

По результатам 3214 тестов на коронавирус, проведенных военнослужащим, ни одного положительного результата не выявлено, отмечается в бюллетене.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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