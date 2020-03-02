Глава минобороны Турции заявил о ликвидации 2,5 тысяч бойцов Асада

Турецкая стороны в ходе операций на севере Сирии ликвидировала 2 тыс. 557 военных местной правительственной армии под предводительством президента Сирии Башара Асада и поддерживающих Дамаск ополченцев. Об этом сообщает издание Sabah со ссылкой на заявление министра обороны Турции Хулуси Акара.

По словам министра, Анкара в рамках операции «Весенний щит» сбила в Сирии два самолета, восемь вертолетов, 2 БПЛА, а также уничтожила 135 танков, пять комплексов ПВО.

«Нейтрализованы 2557 сторонников режима Башара Асада», — сказал Акар.

Отмечается, что Дамаск подтвердил уничтожение ряда военной техники Турцией. На минувших выходных САР сообщила о потере двух бомбардировщиков Су-24.

Ранее силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами. При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская, сторона в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.

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